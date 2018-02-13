Саакашвили заявил о планах по восстановлению украинского гражданства

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается восстановить украинское гражданство.

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции в Варшаве.

«Попытка избавиться от меня как от украинского политика обречена. Я был, я остаюсь украинским политиком, так же как и являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать своё украинское гражданство», — цитирует его «112 Украина».

Он также добавил, что считает, что президент Украины Пётр Порошенко очень боится его политической персоны.

12 февраля Саакашвили задержали в Киеве. Позднее он был выдворен с территории Украины в Польшу.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Михаила Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.