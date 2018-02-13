После выдворения с Украины Саакашвили обратился за поддержкой к ЕС и Меркель

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился за поддержкой к Европейскому союзу, в частности к канцлеру Германии Ангеле Меркель, после своего выдворения с Украины.

Об этом сообщает Bild.

По словам Саакашвили, если Меркель и ЕС не предпримут каких-либо шагов, то Украине грозит катастрофа.

«Если Евросоюз, и в частности Ангела Меркель, ничего не сделает, то Украина придёт к краху. Порошенко разрушает эту страну и хочет убрать меня, так как я осуждаю коррупцию», — заявил он.

Экс-губернатор добавил, что его выдворение с Украины является результатом деятельности президента страны Петра Порошенко.

«В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолёте в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Пётр Порошенко», — отметил политик.

12 февраля Саакашвили задержали в Киеве. Позднее он был выдворен с территории Украины в Польшу. 

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Михаила Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.

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