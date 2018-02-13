Греф спокойно относится к попаданию в «кремлёвский доклад» США
«Список не является санкционным, пока я никак этого не ощущаю, и со мной никто никаких разговоров на эту тему не проводил. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Это следствие той политической системы, которая складывается, думаю, что это неизбежное зло, которое нужно воспринимать спокойно», — сказал Греф во время брифинга.
Ранее американские сенаторы-демократы призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада». В Совфеде дали оценку этой инициативе.
30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.
Политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН публикацию документа.