Греф спокойно относится к попаданию в «кремлёвский доклад» США

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что спокойно относится к включению его имени в «кремлёвский список» США, передаёт ТАСС.

«Список не является санкционным, пока я никак этого не ощущаю, и со мной никто никаких разговоров на эту тему не проводил. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Это следствие той политической системы, которая складывается, думаю, что это неизбежное зло, которое нужно воспринимать спокойно», — сказал Греф во время брифинга.

Ранее американские сенаторы-демократы призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада». В Совфеде дали оценку этой инициативе.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.

Политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН публикацию документа.

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