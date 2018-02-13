Сенаторы из США призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада»

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Американские сенаторы-демократы призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Отмечается, что на рассмотрение верхней палаты американского конгресса внесён проект резолюции, которая призывает госсекретаря Соединённых Штатов Рекса Тиллерсона и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России, учитывая подготовленный ранее так называемый «кремлёвский доклад».

Авторами инициативы, по данным агентства, являются сенаторы Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун.

Политики обвиняют российскую сторону, в частности, в оказании поддержки сирийскому правительству, а также в «подрыве демократических процессов» на Украине.

Агентство отмечает, что в случае, если резолюция будет принята, документ будет иметь форму заявления. Президент США Дональд Трамп имеет право не подписывать его.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.

Политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН публикацию документа.

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