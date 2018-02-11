Лавров прокомментировал включение в «кремлёвский» список Минфина США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что равнодушно относится к включению его имени в «кремлёвский» список США.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим «кремлёвским докладом», как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне», — заявил лавров.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада» в США.

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