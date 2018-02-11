Лавров прокомментировал включение в «кремлёвский» список Минфина США
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим «кремлёвским докладом», как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне», — заявил лавров.
30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада» в США.