В Совфеде оценили призыв сенаторов США ввести санкции против России с учётом «кремлёвского доклада»
«Они хотели бы получить больше голосов на выборах у себя дома — вот и всё. Для этого делается некоего рода популистский вброс. Ребята хотят остаться в будущем составе конгресса и расширять давление на Дональда Трампа», — сказал Климов.
Ранее сенаторы-демократы из США призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада».
30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский» список, в который были внесены российские политики и бизнесмены.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН также прокомментировал публикацию доклада.