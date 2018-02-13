В Совфеде оценили призыв сенаторов США ввести санкции против России с учётом «кремлёвского доклада»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал предложение американских сенаторов-демократов ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада».

«Они хотели бы получить больше голосов на выборах у себя дома — вот и всё. Для этого делается некоего рода популистский вброс. Ребята хотят остаться в будущем составе конгресса и расширять давление на Дональда Трампа», — сказал Климов.

Ранее сенаторы-демократы из США призвали ввести санкции в отношении России с учётом «кремлёвского доклада».

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский» список, в который были внесены российские политики и бизнесмены.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН также прокомментировал публикацию доклада.