Глава МИД Польши выразил надежду на разрешение исторического спора с Украиной

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович надеется, что исторический спор с Украиной удастся разрешить на встрече вице-премьеров двух государств на следующей неделе.

«Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами...» — цитирует министра «Польское радио».

По его словам, Варшава осознаёт обеспокоенность Киева по поводу принятия поправок к закону об Институте национальной памяти, которые запрещают пропаганду «бандеровской идеологии».

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие закона.

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