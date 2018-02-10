Глава МИД Польши выразил надежду на разрешение исторического спора с Украиной
«Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами...» — цитирует министра «Польское радио».
По его словам, Варшава осознаёт обеспокоенность Киева по поводу принятия поправок к закону об Институте национальной памяти, которые запрещают пропаганду «бандеровской идеологии».
6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие закона.