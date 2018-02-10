Штаб союзников Сирии обвинил Израиль в нападении на БПЛА, используемые против боевиков

Израильские ВВС открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которые использовались для сбора информации о позициях боевиков, в том числе и террористической организации «Исламское государство»*, сообщили в Оперативном штабе союзников Сирии.

«Эти беспилотники с начала кризиса в Сирии использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками, в первую очередь с ИГ», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

Отмечается, что в первую очередь беспилотники помогали зачищать от боевиков восточные территории Сирии, при этом штаб отрицает, что БПЛА нарушил воздушное пространство Израиля, отметив, что это является «ложью и искажением реальности».

Ранее стало известно, что власти Израиля закрыли воздушное пространство над значительной частью северной территории страны.

10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии, а впоследствии израильские ВВС атаковали 12 целей на сирийской территории.

САР активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.