Израильская армия заявила об уничтожении иранского беспилотника

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В израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля из Сирии.

Об этом армейская пресс-служба сообщила на своём сайте. Отмечается, что также был нанесён удар по иранским военным объектам в Сирии.

«Боевой вертолёт успешно перехватил иранский беспилотник, который был запущен из Сирии и вторгся в воздушное пространство Израиля… В ответ израильская армия нанесла удары по иранским объектам в Сирии», — указано в заявлении.

Уточняется, что системы ПВО Сирии выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолётам.

Ранее армия Израиля заявила, что селение Маждаль-Шамс на израильской части Голанских высот было обстреляно из Сирии.

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Ближний Восток
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