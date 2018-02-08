Израильские военные сообщили об обстреле селения со стороны Сирии

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Армия Израиля заявила, что селение Маждаль-Шамс на израильской части Голанских высот было обстреляно из Сирии.

Об этом сообщает армейская пресс-служба страны на своей странице в Twitter.

«Некоторое время назад из Сирии был обстрелян БПЛА Армии обороны Израиля. Следы от выстрелов обнаружены в Маждаль-Шамсе в северной части Голанских высот», — указывается в заявлении.

Отмечается, что данных о пострадавших пока нет, при этом был причинён ущерб дому в Маждаль-Шамсе.

В сообщении не уточняется, кто открыл огонь по беспилотнику и по какую сторону границы находился в это время аппарат.

Ранее стало известно, что из сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля.

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