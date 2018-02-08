Израильские военные сообщили об обстреле селения со стороны Сирии

Армия Израиля заявила, что селение Маждаль-Шамс на израильской части Голанских высот было обстреляно из Сирии.

Об этом сообщает армейская пресс-служба страны на своей странице в Twitter.

«Некоторое время назад из Сирии был обстрелян БПЛА Армии обороны Израиля. Следы от выстрелов обнаружены в Маждаль-Шамсе в северной части Голанских высот», — указывается в заявлении.

לפני זמן קצר בוצע ירי משטח סוריה לעבר כלי טיס בלתי מאויש. מספר קליעים נמצאו בכפר מג׳דל שמס שבצפון רמת הגולן. אין נפגעים, נזק נגרם לבית. כוחותינו וכוחות משטרה סורקים במרחב — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 8 בפברואר 2018

Отмечается, что данных о пострадавших пока нет, при этом был причинён ущерб дому в Маждаль-Шамсе.

В сообщении не уточняется, кто открыл огонь по беспилотнику и по какую сторону границы находился в это время аппарат.



Ранее стало известно, что из сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля.