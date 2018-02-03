Из сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля

Короткая ссылка
Из сектора Газа была выпущена ракета в южный район Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля.

«Некоторое время назад… был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по Израилю», — указывается в заявлении в Twitter.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее Армия Израиля опубликовала статистику ракетных ударов, нанесённых по стране за 2017 год. Согласно статистике, в сторону Израиля из сектора Газа и с Синайского полуострова было запущено 43 ракеты. В ответ израильские военные нанесли удары по 59 целям в секторе Газа.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru