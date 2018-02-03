Из сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля

Из сектора Газа была выпущена ракета в южный район Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля.

«Некоторое время назад… был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по Израилю», — указывается в заявлении в Twitter.

Moments ago, following sirens that sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council, a rocket fired from the Gaza Strip at Israel was identified — IDF (@IDFSpokesperson) 2 февраля 2018 г.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее Армия Израиля опубликовала статистику ракетных ударов, нанесённых по стране за 2017 год. Согласно статистике, в сторону Израиля из сектора Газа и с Синайского полуострова было запущено 43 ракеты. В ответ израильские военные нанесли удары по 59 целям в секторе Газа.