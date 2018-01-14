Самолёты Израиля нанесли авиаудар по территории сектора Газа

ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам «террористической инфраструктуры», которые находятся на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа», — говорится в сообщении в Twitter.

A short while ago, the IDF targeted a terror infrastructure using fighter jets in the southern Rafah region, adjacent to the Egypt-Gaza border. The Hamas terror organization is accountable for all activity in and from the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) 13 января 2018 г.

Кроме того, в сообщении отмечается, что военные продолжают считать ответственным за всё происходящее в секторе Газа правящее там исламистское движение ХАМАС.

Ранее Армия Израиля опубликовала статистику ракетных ударов, нанесённых по стране за 2017 год. Согласно статистике, в сторону Израиля из сектора Газа и с Синайского полуострова были запущены 43 ракеты. В ответ израильские военные нанесли удары по 59 целям в секторе Газа.