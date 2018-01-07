В Израиле рассказали, сколько ракет было выпущено по территории страны за год

Короткая ссылка
Армия Израиля опубликовала статистику ракетных ударов, нанесённых по стране за 2017 год.

Данные были опубликованы на странице армейской пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что в сторону Израиля из сектора Газа и с Синайского полуострова были запущены 43 ракеты.

Согласно статистике, в ответ израильские военные нанесли удары по 59 целям в секторе Газа.

Уточняется, что за год армия Израиля конфисковала $2,87 млн, предназначенных для финансирования террористической деятельности, а также изъяла 455 единиц оружия и обнаружила 42 подпольные мастерские по производству оружия.

Ранее израильские ВВС нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, осуществлённый с территории анклава.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119