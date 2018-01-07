В Израиле рассказали, сколько ракет было выпущено по территории страны за год

Армия Израиля опубликовала статистику ракетных ударов, нанесённых по стране за 2017 год.

Данные были опубликованы на странице армейской пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что в сторону Израиля из сектора Газа и с Синайского полуострова были запущены 43 ракеты.

This is what the IDF's operational activity looked like in 2017 pic.twitter.com/nJqBLrdJ1d — IDF (@IDFSpokesperson) 7 января 2018 г.

Согласно статистике, в ответ израильские военные нанесли удары по 59 целям в секторе Газа.

Уточняется, что за год армия Израиля конфисковала $2,87 млн, предназначенных для финансирования террористической деятельности, а также изъяла 455 единиц оружия и обнаружила 42 подпольные мастерские по производству оружия.



Ранее израильские ВВС нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, осуществлённый с территории анклава.