Самолёты Израиля нанесли авиаудары по объектам на территории сектора Газа

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ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам «террористической инфраструктуры», которые находятся на территории сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.

«В ответ на три ракеты, запущенные по южным районам Израиля из сектора Газа, истребители ВВС Израиля нанесли удары по крупной террористической инфраструктуре в секторе Газа», — указывается в заявлении.

Ранее израильские ВВС нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, осуществлённый с территории анклава.

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