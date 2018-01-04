Самолёты Израиля нанесли авиаудары по объектам на территории сектора Газа

ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам «террористической инфраструктуры», которые находятся на территории сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.

«В ответ на три ракеты, запущенные по южным районам Израиля из сектора Газа, истребители ВВС Израиля нанесли удары по крупной террористической инфраструктуре в секторе Газа», — указывается в заявлении.

In response to the 3 rockets fired at southern Israeli communities throughout yesterday from Gaza, IAF fighter jets targeted a significant terror infrastructure in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) 3 января 2018 г.

Ранее израильские ВВС нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, осуществлённый с территории анклава.