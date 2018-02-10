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Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства

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Власти Израиля закрыли воздушное пространство над северной частью страны.

Как сообщает РИА Новости, аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в настоящий момент работает нормально, однако власти признали, что несколько рейсов было задержано на 15—20 минут.

«Всё воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для полётов», — говорится в сообщении Управления аэропортов Израиля.

Ранее израильские власти заявили, что не стремятся к эскалации на фоне ситуации со сбитым иранским беспилотником, и отметили, что Иран и Сирия «играют с огнём».

10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии, а впоследствии израильские ВВС атаковали 12 целей на сирийской территории.

САР активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.

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