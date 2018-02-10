Власти Израиля заявили, что не стремятся к эскалации в Сирии

Власти Израиля заявили, что не стремятся к эскалации на фоне ситуации со сбитым иранским беспилотником, и отметили, что Иран и Сирия «играют с огнём».

Об этом сообщает пресс-служба израильской армии со ссылкой на бригадного генерала Ронена Манлиса.

«Сирийцы и иранцы играют с огнём. Мы готовы взыскать высокую плату с каждого, кто действует против нас, но мы не стремимся к эскалации», — говорится в сообщении.

Ранее израильские военные атаковали 12 целей на территории Сирии в ходе очередного авианалёта.

Утром 10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии. САР активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.