Власти Израиля заявили, что не стремятся к эскалации в Сирии
Об этом сообщает пресс-служба израильской армии со ссылкой на бригадного генерала Ронена Манлиса.
«Сирийцы и иранцы играют с огнём. Мы готовы взыскать высокую плату с каждого, кто действует против нас, но мы не стремимся к эскалации», — говорится в сообщении.
Ранее израильские военные атаковали 12 целей на территории Сирии в ходе очередного авианалёта.
Утром 10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии. САР активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.
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