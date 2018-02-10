СМИ: Сирийские системы ПВО подбили самолёты ВВС Израиля в ответ на удар по военным объектам САР

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RT
Сирийские системы ПВО подбили несколько израильских самолётов в ответ на атаку на военные объекты армии САР в центральной части Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
СМИ: Сирийские системы ПВО подбили самолёты ВВС Израиля в ответ на удар по военным объектам САР
  • Самолёт F-16 израильских ВВС
  • AFP
  • © JACK GUEZ / AFP

«Рано утром вражеские самолёты Израиля вновь совершили акт агрессии, атаковав одну из военных баз в центральной части. Наши системы ПВО открыли огонь и подбили несколько самолётов», — сказал источник.

Ранее в израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля из Сирии.

Системы ПВО Сирии выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолётам.

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