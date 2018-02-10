В Израиле подтвердили, что военный самолёт попал под обстрел во время налёта на Сирию
«Зенитные ракеты были выпущены по самолётам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину. Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь», — говорится в сообщении.
Ранее ВВС Израиля подтвердили крушение военного самолёта на севере страны.
Утром 10 февраля в израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии.
Сирийский военный источник сообщил, что системы ПВО САР подбили несколько израильских самолётов в ответ на атаку на военные объекты армии страны.