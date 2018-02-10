В Израиле подтвердили, что военный самолёт попал под обстрел во время налёта на Сирию

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Израильская армия подтвердила, что разбившийся на севере страны военный самолёт принимал участие в авианалёте на Сирию. Об этом армейская пресс-служба Израиля сообщила в Twitter.

«Зенитные ракеты были выпущены по самолётам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину. Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь», — говорится в сообщении.

Ранее ВВС Израиля подтвердили крушение военного самолёта на севере страны.

Утром 10 февраля в израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. 

Сирийский военный источник сообщил, что системы ПВО САР подбили несколько израильских самолётов в ответ на атаку на военные объекты армии страны.

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