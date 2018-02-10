В Израиле подтвердили падение военного самолёта на севере страны

Военно-воздушные силы Израиля подтвердили крушение военного самолёта на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы армии.

«Могу подтвердить, что самолёт упал на севере Израиля. Информации о пострадавших к нам не поступало», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что, по предварительным данным, экипаж самолёта катапультировался. Причины аварии не уточняются.

Ранее в израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, после чего сирийские системы ПВО выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолётам.