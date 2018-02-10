В Израиле подтвердили падение военного самолёта на севере страны

Короткая ссылка
Военно-воздушные силы Израиля подтвердили крушение военного самолёта на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы армии.

«Могу подтвердить, что самолёт упал на севере Израиля. Информации о пострадавших к нам не поступало», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что, по предварительным данным, экипаж самолёта катапультировался. Причины аварии не уточняются.

Ранее в израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, после чего сирийские системы ПВО выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолётам.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru