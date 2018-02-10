ВВС Израиля атаковали 12 объектов сирийской армии и Ирана на территории САР

Израильские военные атаковали 12 целей на территории Сирии в ходе очередного авианалёта. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Как отмечается, были атакованы в том числе три батареи системы ПВО САР и четыре «объекта иранского военного присутствия в Сирии».

По данным израильской армии, налёт сопровождался массированным огнём с земли, в результате чего были активированы системы воздушной тревоги на севере Израиля.

Ранее сирийское телевидение сообщило, что системы ПВО страны отразили очередной удар Израиля в небе над провинцией Дамаск.

Ранним утром 10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии. САР активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.