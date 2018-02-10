СМИ: Сирийские системы ПВО отразили ещё одну атаку Израиля

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Сирийские системы ПВО отразили ещё один удар Израиля в небе над провинцией Дамаск.

Об этом информирует Государственное телевидение САР.

Подробностей произошедшего пока не приводится.

Утром 10 февраля армия Израиля заявила, что сбила иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. 

По данным сирийского военного источника, системы ПВО САР подбили несколько израильских самолётов в ответ на атаку на военные объекты армии страны. В Израиле подтвердили, что самолёт ВВС страны был сбит зенитными ракетами.

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