Свыше 200 человек пострадали при землетрясении на Тайване

Число пострадавших в результате землетрясения на острове Тайвань увеличилось до 202 человек, погибли двое, передаёт China Global Television Network.

Также сообщается, что пять зданий были разрушены или частично повреждены, включая военный госпиталь.

Кроме того, без электроэнергии остались 702 жилых дома.

Ранее сообщалось о 188 пострадавших.

6 февраля в 22 км от города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4. Ростуризм призвал находящихся на Тайване россиян следовать указаниям местных властей.