Из-за землетрясения на Тайване частично обрушился отель
Отель в городе Хуалянь на Тайване частично обрушился из-за землетрясения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на власти.
Как отмечается, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 22 км от города.
The Taiwanese government says a hotel in Hualien has collapsed after a 6.4 magnitude earthquake struck 22km (14 miles) from the city— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) February 6, 2018
Houses in Hualien after magnitude 6.0 earthquake. #earthquake#PrayForTaiwan#taipei#taiwanpic.twitter.com/FGP4IGP3HG— Tyler Yeh (@ty_047) February 6, 2018
Ранее сообщалось, что в Таиланде произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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