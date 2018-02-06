Из-за землетрясения на Тайване частично обрушился отель

Отель в городе Хуалянь на Тайване частично обрушился из-за землетрясения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на власти.

Как отмечается, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 22 км от города. The Taiwanese government says a hotel in Hualien has collapsed after a 6.4 magnitude earthquake struck 22km (14 miles) from the city — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) February 6, 2018 Houses in Hualien after magnitude 6.0 earthquake. #earthquake#PrayForTaiwan#taipei#taiwanpic.twitter.com/FGP4IGP3HG — Tyler Yeh (@ty_047) February 6, 2018 Ранее сообщалось, что в Таиланде произошло землетрясение магнитудой 5,1.