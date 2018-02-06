Из-за землетрясения на Тайване частично обрушился отель

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Отель в городе Хуалянь на Тайване частично обрушился из-за землетрясения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на власти.

Как отмечается, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 22 км от города.

Ранее сообщалось, что в Таиланде произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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