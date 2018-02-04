В Таиланде произошло землетрясение магнитудой 5,1

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В Таиланде произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Толчки были зафиксированы в субботу, 3 февраля, в 15:29 по времени UTC.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, завершая заседание межправсовета Евразийского экономического союза, пошутил насчёт произошедшего в Алма-Ате землетрясения.

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