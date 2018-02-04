В Таиланде произошло землетрясение магнитудой 5,1
Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Felt earthquake M5.1 strikes 85 km NW of Chiang Rai (Thailand) 29 min ago. Please report to: https://t.co/HHEoJjBpdCpic.twitter.com/0XG1ggWzzB— EMSC (@LastQuake) 3 февраля 2018 г.
Толчки были зафиксированы в субботу, 3 февраля, в 15:29 по времени UTC.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, завершая заседание межправсовета Евразийского экономического союза, пошутил насчёт произошедшего в Алма-Ате землетрясения.