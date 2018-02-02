Медведев пошутил на тему землетрясения в Алма-Ате

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, завершая заседание межправсовета Евразийского экономического союза, пошутил насчёт произошедшего в Алма-Ате землетрясения.

«Наша сегодняшняя встреча прошла в тёплой обстановке, сопровождалась незначительным землетрясением. Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления номер 666 Совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для Республики Беларусь — знак, сигнал божий», — цитирует его РИА Новости.

Медведев поздравил всех с завершением работы и попрощался до следующих встреч.

Как отмечает агентство, так же премьер пошутил и во время пресс-конференции по итогам заседания.

2 февраля в 15:20 (12:20 мск) в Алма-Ате было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7. В этот день в городе находятся премьеры стран ЕАЭС, которые прибыли для участия в форуме по цифровизации экономик и в заседании Евразийского межправительственного совета.