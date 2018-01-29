Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Казахстане вблизи Алма-Аты

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 55 км к востоку от Алма-Аты в Казахстане, об этом сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования республики (СОМЭ).

«Эпицентр землетрясения расположен в 55 км к востоку от Алма-Аты на территории Казахстана. Магнитуда 5,1», — говорится в сообщении службы. Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 5 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Китае.