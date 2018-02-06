Ростуризм призвал находящихся на Тайване россиян следовать указаниям местных властей
Федеральное агентство по туризму рекомендовало находящимся на Тайване россиянам следовать указаниям местных властей и соблюдать требования безопасности в связи с землетрясением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Ростуризме подчеркнули, что находятся на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России и следят за развитием ситуации.
Отмечается, что к настоящему времени информации о наличии пострадавших среди российских туристов не поступало.
6 февраля в 22 км от города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4. По последним данным, пострадали 188 человек, двое погибли.
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