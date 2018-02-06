Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 188

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Число пострадавших в результате землетрясения на острове Тайвань увеличилось до 188 человек, погибли двое. Об этом сообщает China Global Television Network.

По данным телеканала, 29 человек по-прежнему остаются заблокированными в здании обрушившегося отеля Marshal в городе Хуалянь.

Кроме того, в общей сложности 567 зданий находятся без электричества. Также на острове ощущалось 14 афтершоков.

Ранее сообщалось о 114 пострадавших.

6 февраля в 22 км от города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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