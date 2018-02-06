СМИ: Более 110 человек пострадали при землетрясении на Тайване

В результате землетрясения на острове Тайвань пострадали по меньшей мере 114 человек, ещё двое погибли. Об этом сообщает China Global Television Network.

Также приводятся сведения о том, что были разрушены пять зданий и ряд транспортных мостов.

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, за последние три часа на острове зафиксировано пять афтершоков.

Ранее СМИ сообщили о заблокированных в обрушившемся отеле на Тайване людях.

6 февраля отель в городе Хуалянь на Тайване частично обрушился из-за землетрясения.