СМИ сообщили о заблокированных в обрушившемся отеле на Тайване людях

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В отеле Marshal города Хуалянь, пострадавшего в результате землетрясения на Тайване, оказались заблокированы 29 человек.

Об этом сообщает Central News Agency со ссылкой на экстренные службы.

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у побережья уезда Хуалянь.

Ранее сообщалось, что отель в городе Хуалянь на Тайване частично обрушился из-за землетрясения.

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