СМИ сообщили о заблокированных в обрушившемся отеле на Тайване людях
В отеле Marshal города Хуалянь, пострадавшего в результате землетрясения на Тайване, оказались заблокированы 29 человек.
Об этом сообщает Central News Agency со ссылкой на экстренные службы.
Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у побережья уезда Хуалянь.
Houses in Hualien after magnitude 6.0 earthquake. #earthquake#PrayForTaiwan#taipei#taiwanpic.twitter.com/FGP4IGP3HG— Tyler Yeh (@ty_047) February 6, 2018
Ранее сообщалось, что отель в городе Хуалянь на Тайване частично обрушился из-за землетрясения.
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