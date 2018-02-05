Польша поблагодарила Германию за заявление об ответственности за преступления нацизма

Короткая ссылка
В споре с Израилем у Польши появился союзник — Германия. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

«У нас появился важный союзник в лице Германии, которая подтвердила, что поддерживает Польшу в споре с Израилем. Потому что это немцы убивали евреев в Польше, и то, что были единичные случаи соучастия со стороны поляков, сути дела не меняет», — приводит «Радио Польша» слова министра.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил об ответственности ФРГ за преступления нацизма в Польше во время Второй мировой войны.

Польский сейм принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, который предусматривает до трёх лет тюрьмы за выражение «польские лагеря смерти», а также за высказывания, в которых поляки выставляются как соучастники преступлений нацистов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия польских властей. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru