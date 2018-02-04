В ФРГ признали ответственность за преступления нацизма в Польше по время войны

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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил об ответственности страны за преступления нацизма в Польше в ходе Второй мировой войны.

Отмечается, что Габриэль сделал данное заявление, комментируя принятый ранее польским Сеймом закон, вводящий, в частности, уголовную ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в ходе Второй мировой войны.

«Нет ни малейшего сомнения в том, кто несёт ответственность за лагеря уничтожения, кто управлял ими и убил там миллионы европейских евреев, а именно — немцы», — передаёт РИА Новости его слова.

В своём Twitter Габриэль также рассказал о том, что бывшие концентрационные лагеря Освенцим и Майданек были немецкими, а не польскими.

«Я организовываю молодёжные поездки в Освенцим и Майданек в течение 15 лет... В том, что эти лагеря были немецкими, не может быть никаких сомнений! Использование термина «польский лагерь смерти» неверно», — написал он.

Ранее сообщалось, что польский парламент принял закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

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