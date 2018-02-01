Туск раскритиковал власти Польши за закон об Институте национальной памяти
«Любой, кто распространяет ложное заявление о «польских лагерях», наносит вред доброму имени и интересам Польши. Авторы законопроекта фактически поспособствовали этой гнусной клевете во всём мире, как никто раньше. Согласно закону», — написал он.
Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o „polskich obozach”, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały świat, skutecznie jak nikt dotąd. A więc, zgodnie z ustawą...— Donald Tusk (@donaldtusk) 1 февраля 2018 г.
Ранее сенат Польши принял закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.