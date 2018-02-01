Туск раскритиковал власти Польши за закон об Институте национальной памяти

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Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал польские власти за принятый закон об Институте национальной памяти. Об этом он написал в своём Twitter.

«Любой, кто распространяет ложное заявление о «польских лагерях», наносит вред доброму имени и интересам Польши. Авторы законопроекта фактически поспособствовали этой гнусной клевете во всём мире, как никто раньше. Согласно закону», — написал он.

Ранее сенат Польши принял закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

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