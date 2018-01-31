В МИД ФРГ заявили, что «кремлёвский доклад» США не меняет ситуации для Берлина

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Власти Германии пока не видят последствий для отношений с Россией в связи с подготовленным США «кремлёвским докладом». Об этом на брифинге заявил представитель МИД ФРГ Питер Бройль.

«Для нас это не означает изменения ситуации», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя публикацию «кремлёвского доклада», заявил, что Москва пока воздержится от ответных действий в отношении Вашингтона.

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.

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