В МИД ФРГ заявили, что «кремлёвский доклад» США не меняет ситуации для Берлина

Власти Германии пока не видят последствий для отношений с Россией в связи с подготовленным США «кремлёвским докладом». Об этом на брифинге заявил представитель МИД ФРГ Питер Бройль.

«Для нас это не означает изменения ситуации», — приводит его слова ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя публикацию «кремлёвского доклада», заявил, что Москва пока воздержится от ответных действий в отношении Вашингтона. 30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.