Силуанов: последние решения властей США отдают несерьёзностью

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада» США.

«Взяли всех высших чиновников, взяли всех бизнесменов, которые имеют там достаточно большие капиталы, как за рубежом, так и в России, и включили в этот список. То есть не было, так сказать, каких-то критериев оценки, либо… Я даже не знаю, по каким критериям мог формироваться этот список. Вообще, конечно, все эти санкции, особенно последние решения, отдают какой-то несерьёзностью, честно говоря. Поэтому будем смотреть, как дальше будут развиваться события», — сказал Силуанов.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены. Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что он приведёт к новым санкциям в отношении России.