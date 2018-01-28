СБ ООН назвал теракт в Кабуле «чудовищным и подлым»

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В Совете Безопасности (СБ) ООН назвали теракт в столице Афганистана «чудовищным и подлым». Об этом сообщается на сайте организации.

«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию», — говорится в тексте сообщения.

При этом члены СБ отметили, что теракт, в результате которого погибли 95 человек, является «чудовищным и подлым».

Ранее сообщалось, что в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан произошёл взрыв.  По последним данным, погибли по меньшей мере 95 человек, ещё 158 получили ранения.

Ответственность за произошедшее взяло на себя исламистское движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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