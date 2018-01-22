Белый дом: поездка Трампа в Давос на экономический форум находится под вопросом

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Поездка американского лидера Дональда Трампа на международный экономический форум в Давосе находится под вопросом из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Я не думаю, что это вероятно. Я не представляю это. Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы правительство вновь заработало», — ответила она на вопрос, посетит ли Трамп форум в Давосе на фоне временного закрытия правительства.

Форум в Давосе пройдёт 23-26 января.

В США приостановлена работа всех госучреждений из-за прекращения финансирования. 

Ранее сообщалось, Трамп посетит форум в Давосе для укрепления американской экономической политики.

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