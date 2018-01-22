Белый дом: поездка Трампа в Давос на экономический форум находится под вопросом

Поездка американского лидера Дональда Трампа на международный экономический форум в Давосе находится под вопросом из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.