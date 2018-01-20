В Белом доме не исключили встречи Трампа и Порошенко в Давосе
Встреча украинского президента Петра Порошенко и американского лидера Дональда Трампа в ходе Всемирного экономического форума в Давосе возможна, однако она не запланирована. Об этом сообщил представитель Белого дома.
«Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в Давосе.
Как сообщалось, Трамп посетит форум в Давосе для укрепления американской экономической политики.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard