Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в Давосе
«Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…», — приводит Интерфакс-Украина слова дипломата.
При этом Климкин не уточнил, какие конкретно вопросы будут обсуждаться в ходе встречи двух лидеров.
«О чём можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента», — отметил министр.
По словам Климкина, Порошенко планирует провести около 20 встреч.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит форум в Давосе в среду, 24 января.