Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в Давосе

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Президент Украины Пётр Порошенко и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин в ходе интервью телеканалу «Интер».

«Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…», — приводит Интерфакс-Украина слова дипломата.

При этом Климкин не уточнил, какие конкретно вопросы будут обсуждаться в ходе встречи двух лидеров.

«О чём можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента», — отметил министр.

По словам Климкина, Порошенко планирует провести около 20 встреч.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит форум в Давосе в среду, 24 января. 

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