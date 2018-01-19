Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в Давосе

Президент Украины Пётр Порошенко и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин в ходе интервью телеканалу «Интер».

«Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…», — приводит Интерфакс-Украина слова дипломата.

При этом Климкин не уточнил, какие конкретно вопросы будут обсуждаться в ходе встречи двух лидеров.

«О чём можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента», — отметил министр.

По словам Климкина, Порошенко планирует провести около 20 встреч.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит форум в Давосе в среду, 24 января.