Министр экономики Швейцарии заявил, что Трамп будет желанным гостем на форуме в Давосе

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп будет желанным гостем на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом заявил в интервью RTS начальник Федерального департамента (министр) экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман.

«Я надеюсь поговорить с Дональдом Трампом, как политик с политиком», — цитирует его La Cote.

По его словам, если Трамп приедет с лозунгом «Америка — первая!», то я отвечу, что Швейцария — по меньшей мере вторая. 

«В том что касается инноваций и исследований, мы являемся мировым лидером и хотим оставаться на этой позиции, и он (Трамп. — RT) это знает, и по этой причине мы интересны для американского правительства», — пояснил Шнайдер-Амман 

Ранее сообщалось, что Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе для укрепления американской экономической политики.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119