Министр экономики Швейцарии заявил, что Трамп будет желанным гостем на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп будет желанным гостем на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом заявил в интервью RTS начальник Федерального департамента (министр) экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман.

«Я надеюсь поговорить с Дональдом Трампом, как политик с политиком», — цитирует его La Cote.

По его словам, если Трамп приедет с лозунгом «Америка — первая!», то я отвечу, что Швейцария — по меньшей мере вторая.

«В том что касается инноваций и исследований, мы являемся мировым лидером и хотим оставаться на этой позиции, и он (Трамп. — RT) это знает, и по этой причине мы интересны для американского правительства», — пояснил Шнайдер-Амман

Ранее сообщалось, что Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе для укрепления американской экономической политики.