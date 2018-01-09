Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе для укрепления американской экономической политики, сообщает CBS со ссылкой на пресс-секретаря лидера США Сару Сандерс.

«Президент приветствует возможность укрепить программу «Америка прежде всего» в рамках общения с мировыми лидерами. В этом году на Всемирном экономическом форуме он намерен продвигать политику по укреплению позиций американского бизнеса, индустрии и американских рабочих».

Ранее стало известно, что вице-премьер России Аркадий Дворкович возглавит правительственную делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором примут участие федеральные министры и представители органов власти и бизнеса.

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