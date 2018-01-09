Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе для укрепления американской экономической политики, сообщает CBS со ссылкой на пресс-секретаря лидера США Сару Сандерс.

NEW: The White House says President Trump will attend the World Economic Forum in Davos, Switzerland. "The President welcomes opportunities to advance his America First agenda with world leaders," @PressSec says pic.twitter.com/X2cluqFHPl — CBS News (@CBSNews) 9 января 2018 г.

«Президент приветствует возможность укрепить программу «Америка прежде всего» в рамках общения с мировыми лидерами. В этом году на Всемирном экономическом форуме он намерен продвигать политику по укреплению позиций американского бизнеса, индустрии и американских рабочих».

Ранее стало известно, что вице-премьер России Аркадий Дворкович возглавит правительственную делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором примут участие федеральные министры и представители органов власти и бизнеса.