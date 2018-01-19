Меркель выступит на форуме в Давосе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Всемирный экономический форум в Давосе в следующую среду, 24 января. Об этом сообщает Associated Press.

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, Меркель намерена выступить с речью.

Отмечается, что на полях форума она также проведёт ряд двусторонних встреч.

Ранее начальник Федерального департамента (министр) экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман заявил, что президент США Дональд Трамп будет желанным гостем на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Как сообщалось, Трамп посетит форум в Давосе для укрепления американской экономической политики.