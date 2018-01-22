Порошенко попал в десятку богатейших спикеров форума в Давосе

Президент Украины Пётр Порошенко оказался на девятом месте в списке самых богатых участников экономического форума в Давосе. Об этом сообщает City A.M.

По сведениям газеты, его состояние оценивается в $1,6 млрд.

Самым богатым участником форума является основатель Microsoft Билл Гейтс ($72 млрд), на втором месте оказался основатель Alibaba Group Джек Ма ($47,2 млрд), на третьем — инвестор Рэй Далио ($14,1 млрд).

На шестой строчке оказался президент США Дональд Трамп с $4,9 млрд.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами.