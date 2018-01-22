Эрдоган раскритиковал заявление Госдепа о сроках операции в Африне

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление Госдепартамента США, в котором Анкару призвали ограничить масштабы и продолжительность военной операции.

«США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы всё ещё там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты, то операция закончится, и мы уйдём. Мы не заримся на чужие земли», — цитирует Эрдогана Hürriyet.

Глава государства также добавил, что Турция проводит операцию не против курдов, а против создания террористического коридора.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не откажется от операции в Африне.

Турция официально объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне 20 января.

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