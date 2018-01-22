Лавров о действиях США в Сирии: либо непонимание ситуации, либо сознательная провокация

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Йемена Абдель Маликом Аль-Махляфи, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что США пытаются убедить курдов не вести диалог с Дамаском.

«Одновременно уже давно США всячески отваживают курдов, с которыми они сотрудничают, от диалога с Дамаском. Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов, полностью игнорируя деликатный характер и региональные измерения курдской проблемы», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT.

При этом он отметил, что мотивы данных действия со стороны США до конца неясны.

«Стремясь понять мотивы такой политики Вашингтона, ничего не остаётся, как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация», — заявил Лавров.

Ранее в Минобороны России заявили, что основными факторами, способствовавшими кризису на северо-западе Сирии, стали провокации США. В частности, негативную реакцию Турции вызвали заявления США о создании «пограничных сил» в близких к турецкой границе районах.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.