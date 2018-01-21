Госдеп призвал Турцию к скурпулёзности в военной операции в Африне
«Мы по-прежнему поддерживаем законные меры по защите безопасности Турции как союзника НАТО и важного партнёра в борьбе с ИГ. Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и ограничить военные операции по масштабам и продолжительности, проявить скурпулёзность, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», — приводит слова официального представителя Госдепа Хезер Науэрт пресс-служба ведомства.
Она отметила, что американская сторона призывает сосредоточиться на «достижении главной цели победить ИГ».
«Настало время для великих народов работать вместе, чтобы обеспечить мирную стабильность для народа Сирии», — сказала Науэрт.
Ранее Министерство иностранных дел Ирана призвало Турцию немедленно прекратить военную операцию в районе сирийского Африна.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.