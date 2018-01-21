Госдеп призвал Турцию к скурпулёзности в военной операции в Африне

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Соединённые Штаты признают право турецких властей на законные акции по защите своей безопасности, при этом Вашингтон призывает Анкару к «скурпулёзности» и концентрации на борьбе с террористической организацией «Исламское государство»*. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«Мы по-прежнему поддерживаем законные меры по защите безопасности Турции как союзника НАТО и важного партнёра в борьбе с ИГ. Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и ограничить военные операции по масштабам и продолжительности, проявить скурпулёзность, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», — приводит слова официального представителя Госдепа Хезер Науэрт пресс-служба ведомства.

Она отметила, что американская сторона призывает сосредоточиться на «достижении главной цели победить ИГ».

«Настало время для великих народов работать вместе, чтобы обеспечить мирную стабильность для народа Сирии», — сказала Науэрт.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана призвало Турцию немедленно прекратить военную операцию в районе сирийского Африна.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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