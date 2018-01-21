МИД Ирана призвал Турцию немедленно прекратить военную операцию в Африне

Министерство иностранных дел Ирана призвало Турцию немедленно прекратить военную операцию в районе сирийского Африна. Там отметили, что в противном случае конфликт может усугубить ситуацию на приграничных территориях обеих стран.

«Исламская Республика Иран пристально наблюдает за развитием событий в сирийском Африне и надеется, что турецкая военная операция прекратится немедленно, что позволит избежать усугубления кризиса на приграничных территориях Турции и Сирии», — приводит заявление представителя МИД Ирана Бахрама Касеми Tasnim News Agency.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после событий в Африне.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне.