Лавров прокомментировал ситуацию в сирийском Африне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в сирийском Африне, напомнил о тех заявлениях, которые ранее были сделаны по линии МИД и Минобороны.

«Мы призвали к сдержанности и к уважению суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT.

При этом он добавил, что российская сторона уже не раз обращала внимание на действия США в Сирии.

«В этой связи напомню, что мы уже давно обращаем внимание на то, что Соединённые Штаты взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые да и неафишируемые поставки вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего Демократическим силам Сирии, опирающимся на курдское ополчение», — сказал Лавров.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

В Госдепе заявили, что Соединённые Штаты признают право турецких властей на законные акции по защите своей безопасности, при этом Вашингтон призывает Анкару к «скрупулёзности» и концентрации на борьбе с террористической организацией «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

RT вёл трансляцию пресс-конференции.