СМИ: Курды сообщили об уничтожении трёх турецких танков в районе Африна

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Курдские отряды самообороны сообщили об уничтожении трёх танков Вооружённых сил Турции на подступах к сирийскому Африну, передаёт агентство ANF.

По данным агентства, два турецких танка были подбиты вблизи Африна, ещё один был уничтожен в районе Бильбиль.

Отмечается, что в регионе наблюдается активная работа разведывательных самолётов.

Ранее российские военные зафиксировали поток беженцев из Африна.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

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