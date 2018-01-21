Российские военные зафиксировали поток беженцев из Африна

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Российские военнослужащие фиксируют поток беженцев, покидающих район Африна в Сирии. При этом обстановка на севере провинции Алеппо имеет тенденцию к обострению, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

«Мирные жители оставляют зону боевых действий и направляются в Телль-Аджар. Часть из них остаётся, а часть идёт дальше, в Алеппо. В течение прошедших суток через контрольно-пропускные пункты военной полиции в зоне деконфликтации Телль-Рифъат проследовало более тысячи женщин и детей», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Отмечается, что в ближайшее время из Алеппо в район Телль-Рифъат спланирована доставка около 20 тонн продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

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